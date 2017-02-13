Ключовою темою обговорення гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську буде звільнення заручників - І.Геращенко

Гуманітарна підгрупа тристоронньої контактної групи в Мінську 15 лютого розгляне питання звільнення заручників і допуск представників гуманітарних місій на неконтрольовану Україною територію Донбасу, заявляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в підгрупі Ірина Геращенко.

"Ключова тема - це, звичайно, звільнення заручників і допуск міжнародних гуманітарних місій", - сказала І.Геращенко журналістам у Києві в понеділок.

"109 громадян України, які є в списках Служби безпеки України, це цивільні, це військові, і вони вважаються заручниками на території Луганської та Донецької областей", - сказала вона, нагадавши, що ОРДЛО підтверджують наразі трохи більше ніж 40 людей із цього списку.

При цьому, за словами І.Геращенко, українська сторона знає про місцезнаходження з цього списку близько 15 людей. "Ми про це завжди говоримо, і дуже важливо зафіксувати, що ці люди є", - сказала перший віце-спікер.

Як повідомлялося, 15 лютого відбудеться чергове засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на сході України.