І.Геращенко: Важливо, щоб РФ передала В.Виговського Україні шляхом екстрадиції

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко сподівається, що Російська Федерація передасть утримуваного Валентина Виговського шляхом екстрадиції.

"Як відомо, процедура екстрадиції залежить від двох сторін. Очевидно, що Україна готова прийняти всіх політв'язнів Кремля для того, щоб вирішили питання їх реабілітації в Україні, і насправді дуже важливо, щоб тепер Російська Федерація передала через екстрадицію Валентина Виговського", - сказала І.Геращенко журналістам у Києві в понеділок, коментуючи рішення Дарницького районного суду Києва про визнання вердикту російського суду.

Раніше, 10 лютого, Дарницький райсуд розпочав процедуру передачі В.Виговського в Україну у рамках Конвенції про передачу засуджених осіб, задовольнивши клопотання Мін’юсту про те, що В.Виговський має відбувати покарання за злочин за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство) у вигляді 11 років позбавлення волі на території України.

І.Геращенко нагадала, що в 2016 році Україні вдалося звільнити не через процедуру екстрадиції, а завдяки дипломатичному діалогу, трьох українців - Юрія Солошенка, Геннадія Афанасьєва та Надію Савченко. Перший віце-спікер зазначила, що українська сторона надалі працює в політичному та дипломатичному напрямі, щоб звільнити всіх політв'язнів Кремля.

Вона нагадала, що в Росії перебувають в ув’язненні десять українських громадян, серед яких Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, стосовно яких уже ухвалено вирок, "і Україна в питанні їх звільнення бореться за кількома напрямами - юридичний напрям... і політичні консультації".

І.Геращенко також нагадала, що справа журналіста Романа Сущенка, якого затримали в РФ, має політичний характер.

"Українська сторона боротиметься за кожного громадянина України", - наголосила вона.

Як повідомлялося, киянина В.Виговського у 2015 році затримали в Криму на залізничному вокзалі в Сімферополі. З Криму його доставили в Лефортовське СІЗО в Москві. Потім російський суд засудив його до 11 років колонії "за шпигунство".