Події

15:56 13.02.2017

Чоловік підірвав себе гранатою на виході з кафе в Дніпрі

У Самарському районі м. Дніпро на виході з кафе на вул. Молодогвардійській чоловік висмикнув чеку гранати і підірвав себе, поліція почала розслідування за статтею "самогубство".

Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського відділу поліції, пригода сталася в понеділок близько 11:00.

Поліцейські обстежили місце вибуху. За інформацією експертів-вибухотехніків, вибухнула граната Ф-1. Ніхто з відвідувачів і працівників кафе не постраждав.

"Як зазначили свідки, чоловік зайшов у кафе, замовив чарку горілки, випив її і пішов. Потім на виході з кафе пролунав вибух. Чоловік, який загинув, був 43-річним місцевим жителем", - повідомили в поліції.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (самогубство). Тривають слідчі дії.

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