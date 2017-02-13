Події

16:15 13.02.2017

Законопроект про електронні довірчі послуги планують ухвалити в березні

Законопроект №4685 про електронні довірчі послуги можуть прийняти в середині березня, повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.

"До 21 лютого ми чекаємо. Десь днів десять на роботу в комітеті і 15 березня ми будемо готові. На жаль, це цілий місяць", - сказав він на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

О. Данченко також зазначив, що разом з цим законопроектом необхідно ухвалити законопроект про хмарні технології, який був знятий з голосування в ніч перед засіданням Верховної Ради.

"Цей законопроект (№ 4685 – ІФ) без прийняття законопроекту про хмарні технології працюватиме на 10%. Головна обчислювальна потужність довірчих послуг, про які ми говоримо - хмарні технології. На сьогодні державні установи не мають права працювати в "хмарах", тобто – всім чиновникам необхідно вимкнути Facebook, ProZorro необхідно зняти. Тому важливо, щоб обидва ці законопроекти були ухвалені разом", - зазначив О. Данченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого відправила на повторне друге читання законопроект №4685 про електронні довірчі послуги.

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