Події

16:15 13.02.2017

Відділення Сбербанку Росії в центрі Харкова облили фарбою

Поліція проводить перевірку у зв'язку з акцією, учасники якої облили червоною фарбою фасад відділення Ощадбанку Росії на вул. Донець-Захаржевського в Харкові.

"Поліцію викликав охоронець банку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що заявки на проведення акції не було. Інформацію зареєстровано в Журналі єдиного обліку", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в понеділок.

Раніше голова Харківського відділення партії "Національний корпус" Олег Ширяєв виклав на своїй сторінці у Facebook відео, на якому близько 20-30 молодих людей в капюшонах обливають червоною фарбою фасад відділення банку і розклеюють на ньому листівки.

"Слід проводити роз'яснювальну роботу з українським населенням про те, що вкладати гроші в російську банківську систему – означає знищувати свою власну, а разом ставати на бік російської економіки, яка працює на політичну поразку України. Тезою прихильників російських банків є те, що вони приносять податки в економіку України. Але в стратегічному значенні - ці гроші ніщо порівняно з тим фактом, що за певний час, російські банки, за підтримки російського капіталу, будуть гегемонами на українському ринку. І тоді позбутися їхньої участі в реальній економіці країни буде неможливо і через них РФ контролюватиме економіку нашої держави. Національні інтереси мають бути захищені, і через банківську систему", - написав О. Ширяєв в супровідному тексті.

О. Ширяєв – екс-командир спецроти патрульної служби міліції "Східний корпус", голова Харківського відділення партії "Національний корпус", створеної на базі громадської організації "Громадянський корпус "Азов".

26 лютого 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична призначила О. Ширяєва своїм радником з питань територіальної оборони на громадських засадах.

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