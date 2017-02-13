Міненерговугілля ініціюватиме введення тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціюватиме прийняття Кабінетом Міністрів розпорядження про введення тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку, повідомив глава міністерства Ігор Насалик.

"Міністерство ініціюватиме введення НС в енергетиці", - сказав він за підсумками засідання антикризового енергетичного штабу в понеділок.

За його словами, пропозицію про таке рішення буде направлено Кабміну "в найближчі години". Перелік надзвичайних заходів, зокрема, перебачатиме мінімізацію використання ТЕС, що працюють на антрациті.

У свою чергу, голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що на сьогодні запаси антрациту на складах ТЕС становлять 842 тис. тонн (тижнем раніше 858 тис. тонн - ІФ) і використання цих запасів вистачить на 40 діб роботи.

"Але потрібно враховувати, що на різних станціях ситуація відрізняється від 14 до 100 діб", - зазначив він.

Як повідомлялося, наприкінці січня ветерани АТО і народні депутати заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Пізніше було заблоковано станцію Светланове.

26 січня Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області на лінії розмежування за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України протягом січня 2017 року зменшилися на 5,5% (на 113,3 тис. тонн) і до 1 лютого становили 1 млн 948,2 тис. тонн. Зокрема до 1 лютого-2017 запаси вугілля Г+Д становили 905,9 тис. тонн (1,038 млн тонн – до 1 січня 2017), АШ+Т – 1 млн 42,3 тис. тонн (1 млн 23,5 тис. тонн – до 1 січня 2017).