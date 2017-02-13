Українці воліють дізнаватися про ситуацію в країні з ТБ, а також від родичів, друзів і сусідів – опитування

Громадяни України вважають за краще отримувати інформацію про ситуацію в країні з українських телеканалів, а також з неофіційних джерел – від родичів, друзів, сусідів, свідчать результати опитування, проведеного КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

Так, згідно з опитуванням, отримують інформацію про стан справ в Україні з загальнонаціональних телеканалів 87,1% респондентів, з неофіційних джерел – від родичів, друзів і сусідів – 47,7%, онлайн ЗМІ – 40,7%, з соціальних мереж – 20,6%.

Водночас з газет і радіо дізнаються новини 17% і 16,5% опитаних відповідно. Інформацію про ситуацію в Україні із російських телеканалів отримують 7,9% українських громадян.

Відповідаючи на запитання, якому джерелу інформації про протистояння на Донбасі довіряють, 40,4% опитаних назвали українські загальнонаціональні телеканали (на сході країни їм довіряють 22,2% респондентів), 18,8% - рідних, друзів, колег (на сході – 13,4%), 17,5% - інтернет-ЗМІ (на сході – 14,2%).

Водночас більше чверті опитаних на сході України (26,6%) у відповіді на це запитання вказали, що не отримують інформації про збройному протистоянні на Донбасі або ж не довіряють жодному з джерел.

Згідно з результатами опитування, основні телеканали, з яких українці черпають інформацію, - "1+1" (43,1%), "Інтер" (34%), "Україна" (20,1%).

У відповіді на запитання, які телеканали можуть приймати вдома, респонденти вказали кілька російських телеканалів: "Перший канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Росія 1" (11,6%).

Більшість дивиться російські канали через супутникову антену (78,7%), деякі опитані дивляться їх в інтернеті (7,8%), з допомогою кабельного ТБ (6,4%) та аналогової антени (5,8%).

На думку українців, у ЗМІ про події на Донбасі недостатньо повно висвітлюється інформація про втрати серед українських військовослужбовців (39,6%), про жертви серед мирного населення (35,6%), про дії місцевої влади (23,9%), про плани держави щодо розвитку прифронтових територій, зокрема економічного і соціального (18,2%).

Крім того, 41,7% громадян сказали, що отримують недостатньо інформації про стратегії держави щодо Криму, а 44,9% респондентів отримують недостатньо інформації про стратегії та цілі держави щодо непідконтрольних територій.

За результатами опитування, не згодні з твердженням, що взимку 2014 року в Києві відбувся незаконний збройний переворот 48,3% опитаних, тоді як згодні 34,3%. "Народною революцією" їх вважають 56,4%, не згодні з цим 28,3%.

З твердженням, що Росія і "ЛНР/ДНР" цілеспрямовано зривають перемир'я і Мінський процес, згодні 66,4% українців, 15,5% так не вважають. Український уряд у цьому звинувачують 38,8%. Не згодні з тим, що Мінський процес зриває Київ, 39,6% опитаних.

Війна на Донеччині триває тому, що вона вигідна українському уряду і олігархам – так вважають 65,5% респондентів, 15,9% висловили протилежну думку.

Водночас 70,7% українців вважають, що війна на Донеччині триває тому, що Росія не виводить свої війська. Не згодні з цим 15,8%.

Майже половина (48,4%) опитаних вважає, що в Україні відбувається утиск свободи слова. Не згодні з цим 33,8%.

З твердженням про те, що в Україні переслідують росіян, російськомовних та інакомислячих, не згодні 65,9% респондентів, згодні з ним 16,1%.

Водночас більше половини (51,4%) згодні з тим, що в Криму і на підконтрольних "ЛНР/ДНР" територіях переслідують україномовних громадян і українських патріотів, так не вважають 23,5% респондентів.

Опитування провели з 3 до 12 грудня 2016 року, було опитано 2040 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах України, підконтрольних уряду.