Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, у разі продовження ситуації сили АТО відкриють вогонь у відповідь

Незаконні збройні формування протягом понеділка обстрілюють українські позиції в зоні проведення антитерористичної операції, українські військові будуть змушені відкрити вогонь у відповідь у разі збереження тенденції.

"Незважаючи на домовленості про припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріл наших позицій вздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і заборонено Мінськими домовленостями зброї. Так, на Донецькому і Маріупольському напрямках окупанти обстріляли позиції Збройних сил України з 122-міліметрової артилерії, танків, 120 - і 82-мм мінометів", - йдеться в повідомленні прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook у понеділок.

У штабі АТО застерігають, що у разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 і для уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть змушені відкриватимуть вогонь у відповідь.

Про таке рішення вже попереджено Спільний центр із контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.