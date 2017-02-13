Запаси вугілля на ТЕС України за тиждень знизилися на 4,9%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України в період з 5 до 12 лютого скоротилися на 4,9% (на 79 тис. тонн) – з 1,609 млн тонн до 1,53 млн тонн.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго", зокрема, запаси вугілля антрацитових марок за тиждень зменшилися на 1,9% (на 16 тис. тонн) – до 842 тис. тонн (зокрема 222 тис. тонн на Луганській ТЕС), марок "М" і "Д" – на 8,4% (на 63 тис. тонн), до 688 тис. тонн (зокрема 121 тис. тонн на Бурштинській ТЕС).

У НЕК також уточнили, що на ранок 13 лютого в покритті енергоспоживання 23515 МВт об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України брали участь 38 пиловугільних блоків і п'ять корпусів ГК ТЕС потужністю 7802 МВт, 13 блоків АЕС потужністю 11148 МВт, ГЕС і ГАЕС – 2356 МВт, ТЕЦ – 2143 МВт, ВДЕ – 66 МВт.

На вечірній максимум 12 лютого експорт з енергоострова "Бурштинської ТЕС" становив 616 МВт, тоді як експорт у напрямку Польщі, Білорусі, Молдови та РФ був відсутній.

Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України у 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) порівняно з 2015 роком – до 31 млн 338,6 тис. тонн.

Очікувані міністерством енергетики та вугільної промисловості на 1 березня 2017 року запаси вугілля на ГК ТЕС мають становити 1 млн 404,1 тис. тонн (антрацитної групи – 680,5 тис. тонн, газової – 723,6 тис. тонн), на ТЕЦ – 278,1 тис. тонн (антрацитної групи – 150,1 тис. тонн, газової – 128 тис. тонн).

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, що перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.