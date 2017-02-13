Близько 85% посівів озимих перебувають у доброму та задовільному стані

Близько 85% площ під озимими культурами перебувають у доброму і задовільному стані, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Загалом ситуація з озимими задовільна,85% посівів живі, і дадуть гарний урожай", - сказала вона.

За словами Т. Адаменко, розріджені посіви є в Київській, Черкаській, Житомирській областях через пізній осіннів сів, але ситуація там не критична.

"З озимим ячменем можуть виникнути проблеми в деяких областях. Це не морозостійка культура, тому зараз у деяких районах Черкаської, Донецької та Херсонської областей до 30% посівів під ячменем перебуває в розрідженому стані", - прокоментувала представник Гідрометцентру.

Т. Адаменко зазначила, що на сьогодні крижана кірка спостерігається у кількох районах Сумської та Харківської областей, і стан озимих там залежатиме від подальших погодних умов.

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, Україна під урожай 2017 року засіяла озимими на зерно і зелений корм майже 8,115 млн га (без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, частини зони проведення АТО), що на 3,8% більше, ніж під урожай 2016 року.

Площі під озимими зерновими цього року розширено на 0,7% - до 7,173 млн га. зокрема, посіви озимої пшениці, зокрема тритікале, становили 6,121 млн га (на 2,2% більше, ніж роком раніше), озимого жита – 0,169 млн га (на 16,5% більше), озимого ячменю – 0,882 млн га (на 10,3% менше).

За даними Держстату, площі під рапсом зросли на 37,2% - до 0,899 млн га.