Відключення електроенергії можуть cтосуватися 7 областей

Відключення електроенергії через припинення постачання антрациту з окупованих районів Донбасу можуть стосуватися Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської областей, йдеться в повідомленні прес-служби уряду за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу в понеділок.

"Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов'язані з обмеженням енергопостачання. Передусім щодо забезпечення населення енергопостачанням і теплом. Також розглянути роботу промпідприємств, що працюють в невпинному режимі з позиції добових графіків пікових навантажень", - цитує прес-служба віце-прем'єра Геннадія Зубка.

Як повідомлялося, Антикризовий енергетичний штаб пропонує Кабінету Міністрів України ввести режим надзвичайної ситуації в енергосистемі країни.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України протягом січня 2017 року зменшилися на 5,5% (на 113,3 тис. тонн) і до 1 лютого становили 1 млн 948,2 тис. тонн. Зокрема до 1 лютого-2017 запаси вугілля Г+Д становили 905,9 тис. тонн (1,038 млн тонн – до 1 січня 2017), АШ+Т – 1 млн 42,3 тис. тонн (1 млн 23,5 тис. тонн – до 1 січня 2017).