Частина команди, яка відповідала за підготовку "Євробачення-2017", заявила про припинення роботи в оргкомітеті

Частина команди "Національної громадської телерадіокомпанії України" (ПАТ НСТУ), яка відповідала за підготовку та проведення пісенного конкурсу "Євробачення 2017", заявила, що більше не може продовжувати свою роботу.

"З грудня місяця були готові запускати тендери за всіма головними напрямами... Я неодноразово говорив про те, що я піду з проекту, щойно мої принципи і цінності будуть порушені. Настав той час, на жаль, коли я не можу йти супроти своїх принципів і цінностей. Я по справжньому бажаю успіху "Євробаченню" в Україні, але не бачу можливості бути в проекті. Додаю скан листа нашої команди, яке підписали виконавчі продюсери і представники моїх 9 департаментів. В ньому ви знайдете нашу спільну позицію", - написав один із членів команди із підготовки до "Євробачення" Денис Блощинський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Так, у заяві, яку оприлюднив на своїй сторінці Д. Блощинський, зазначається, що команда підготовки "Євробачення" не згодна з діями керівництва НТКУ.

"У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЕМС про те, що "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем всіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення та дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, роботу нашої команди було повністю заблокована", - сказано в заяві.

Команда з підготовки "Євробачення" зазначає, що неодноразово письмово та усно повідомляли керівництву НТКУ (ПАТ НСТУ), керівництву Державного комітету телебачення і радіомовлення України і представникам Кабінету Міністрів щодо ситуації, що склалася, і пропонували компромісні рішення, але за цей час, окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень–грудень 2016 року, нове керівництво конкурсу не вчинило жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни".

"Повідомляємо, що команда не може прийняти таке призначення і не бачить можливості продовжувати свою роботу в проекті з підготовки і проведення "Євробачення" в Україні", - наголошується з заяві.

Під цією заявою поставила підписи 21 людина.

У свою чергу в прес-офісі "Євробачення-2017" повідомили, що у зв'язку з заявою частини команди НСТУ про припинення роботи в оргкомітеті "Євробачення–2017" керівництво НСТУ проведе прес-брифінг, на якому прокоментує ситуацію і відповість на запитання. Прес-брифінг відбудеться у приміщенні НСТУ (Мельникова, 42) о 18:30.

Як повідомлялося, 19 січня 2017 року ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) зареєстровано як юридична особа та припинено юридичну особу "Національна телерадіокомпанія України" НТКУ.

Днем раніше, 18 січня 2017 року голова Держкомтелерадіо, голова комісії з перетворення НТКУ на ПАТ НСТУ Олег Наливайко призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови правління НСТУ заступника голови комісії з перетворення НТКУ на ПАТ НСТУ, заступника гендиректора з фінансово-економічних питань державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення НТКУ Ганну Бичок. Вона тимчасово керуюча ПАТ НСТУ до обрання голови правління наглядовою радою НСТУ.

У грудні 2015 року була затверджена наглядова рада НСТУ. До її складу увійшли: Євген Глібовицький, Тетяна Лебедєва, Володимир Бринзак, Вадим Миский, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Віктор Таран, Тарас Шевченко, Володимир Яворівський, Ігор Хохич, Віталій Портніков, Сергій Таран, Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Тарас Аврахов, В'ячеслав Козак, Дарія Карякіна.