Події

18:49 13.02.2017

Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз кібербезпеки

Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації".

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього указу покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі глави держави від 13 лютого.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо основних показників державного оборонного замовлення на 2017 р. і 2018-2019 рр.

Міноборони заборонило командування ЗСУ купувати легкові авто і мобільні телефони, окрім передбачених законом випадків

Частина команди, яка відповідала за підготовку "Євробачення-2017", заявила про припинення роботи в оргкомітеті

Відключення електроенергії можуть cтосуватися 7 областей

Жодна DDoS-атака на держреєстри не була успішною і не призвела до зміни даних

ОСТАННЄ

Близько 85% посівів озимих перебувають у доброму та задовільному стані

Запаси вугілля на ТЕС України за тиждень знизилися на 4,9%

Бойовики надалі обстрілюють українські позиції, у разі продовження ситуації сили АТО відкриють вогонь у відповідь

Українці воліють дізнаватися про ситуацію в країні з ТБ, а також від родичів, друзів і сусідів – опитування

Енергоштаб пропонує Кабміну запровадити режим НС в енергосистемі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА