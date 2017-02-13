Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз кібербезпеки

Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації".

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього указу покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі глави держави від 13 лютого.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.