Бойовики відкрили вогонь, коду патруль ОБСЄ виявив забороне озброєння

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що бойовики відкрили попереджувальний вогонь, коли спостерігачі виявили заборонене Мінськими угодами озброєння, йдеться у звіті Місії від 12 лютого.

"12 лютого, після того як у підконтрольних "ДНР" Пикузах спостерігачі зафіксували танк (невстановленого типу), накритий маскувальною сіткою, вони чула 15-20 пострілів зі стрілецької зброї в 50-100 м від їхньої позиції поблизу танка. За оцінкою СММ, постріли були попереджувальні і не були спрямовані на патруль Місії. Команда СММ негайно полишила цей район", - йдеться у звіті.

Крім того, патруль зафіксував в окупованому Донецьку самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм.

Окрім гаубиці, в складському приміщенні між Кіровським і Петровським районами Донецька були виявлені інше важке озброєння, ідентифікувати яке не вдалося, оскільки озброєні бойовики перешкоджали доступу спостерігачів. Імовірно, це могла бути самохідна гаубиця 2С1 і чи танк або самохідна гаубиця 2С3 "Акація", калібру 152 мм.