Можливість імпорту електроенергії з РФ навіть не варто розглядати

Можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації, навіть у разі виникнення такої необхідності, не розглядатимуть, вважає міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"У 2016 році був перший рік, коли ми відійшли від імпорту російського електроенергії. Мало того, коли у нас була критична ситуація в травні, і ми хотіли отримати..., тому що між усіма сусідами укладається договір про аварійну допомогу, нам у цьому відмовили. Я більше ніж упевнений, що імпорт електроенергії з Росії навіть не варто розглядати, тому що його не буде у нас, і ми зробимо все, щоб відмовитися від цієї позиції", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання про те, чи розглядалася на засіданні антикризового енергетичного штабу в понеділок можливість імпорту електроенергії з РФ.