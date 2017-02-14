Україна і Молдова створять комісію з врегулювання стану Дністра і вплив гідроенергетики на екосистему басейну річки

Українська та молдовська сторони під час візиту до Києва прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа домовилися про створення робочої комісії, що займатиметься питаннями врегулювання екологічного стану річки Дністер і впливу гідроенергетики на екосистему її басейну.

"У трійці пріоритетних питань підписаної Дорожньої карти розвитку українсько-молдовського співробітництва на 2017 рік - питання захисту Дністра. (...) Домовилися створити робочу комісію за участю представників Мінекології та Міненерго двох країн. Комісія займатиметься питаннями врегулювання проходження води, екологічного стану води Дністра ... впливу гідроенергетики на екосистему басейну річки", - написав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, для України це питання особливо актуальне і потребує врегулювання та єдиного стратегічного бачення.

"Україна, у свою чергу, занепокоєна забрудненням Дністра через вкрай незадовільний стан очисних споруд в м. Сороки і негативну ситуацію з промисловим забрудненням р. Киргиж-Китай на території Молдови. Ми ініціювали прийняття рішення про спільне зверненні до ЄК щодо залучення партнерів з Європейського Союзу до пошуку шляхів залучення технологій та фінансування робіт із ліквідації забруднення Дністра. Наші колеги з Молдови підтримали таку ініціативу", - поінформував міністр.