На засіданні ТКГ в Мінську в середу основними будуть питання безпеки та звільнення заручників

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України розпочнеться о 15:00 у середу, 15 лютого, в Мінську, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Завтра о 15:00 в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Головними темами будуть питання безпеки та звільнення заручників", - сказала Д. Оліфер.