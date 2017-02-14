Події

11:53 14.02.2017

Російські військові на Донбасі розміщують бойову техніку на території дитсадка і пологового будинку

Російські військові на Донбасі продовжують виконання фортифікаційних заходів і маскування передових позицій і бойової техніки, констатує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Російські окупаційні війська для маскування і приховування злочинної діяльності використовують об'єкти цивільної інфраструктури: у н. п. Мокроеланчик (Амвросіївський район) на території дитячого садка розміщені сім 122-мм самохідних артилерійських установок; на території пологового будинку н. п. Южна Ломуватка розміщено підрозділ противника на бойових машинах піхоти; територія колишнього заводу хімічних реактивів у Куйбишевському районі Донецька використовується для здійснення обстрілу позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці в Facebook у вівторок.

Розвідка також повідомляє, що після нещодавніх подій в Авдіївці (Донецька обл.) спостерігається масове подання рапортів про звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ. При цьому російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів, зокрема за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях.

У військових частинах 2 АК ВС РФ у зв'язку з незадовільними умовами проходження військової служби продовжуються випадки дезертирства і самовільного залишення місць несення служби. Так, у розшуку перебувають 63 військовослужбовця зі складу 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ), які самовільно залишили розташування частини.

ВАЖЛИВЕ

У Донецьку повідомили про вибух на хімзаводі

Бойовики за добу 72 рази обстріляли позиції сил АТО, одного військовослужбовця поранено

Можливість імпорту електроенергії з РФ навіть не варто розглядати

Зростання ВВП України в IV кв.-2016 прискорилося до 4,7%

Бойовики відкрили вогонь, коду патруль ОБСЄ виявив забороне озброєння

ОСТАННЄ

На засіданні ТКГ в Мінську в середу основними будуть питання безпеки та звільнення заручників

Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького І ступеня генерал-полковника Воробйова

Понад 16 тис. працівників Донецької залізниці перейшли на роботу до підконтрольної "Укрзалізниці" філії

Україна і Молдова створять комісію з врегулювання стану Дністра і вплив гідроенергетики на екосистему басейну річки

Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо основних показників державного оборонного замовлення на 2017 р. і 2018-2019 рр.

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в херсоне
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА