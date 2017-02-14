Російські військові на Донбасі розміщують бойову техніку на території дитсадка і пологового будинку

Російські військові на Донбасі продовжують виконання фортифікаційних заходів і маскування передових позицій і бойової техніки, констатує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Російські окупаційні війська для маскування і приховування злочинної діяльності використовують об'єкти цивільної інфраструктури: у н. п. Мокроеланчик (Амвросіївський район) на території дитячого садка розміщені сім 122-мм самохідних артилерійських установок; на території пологового будинку н. п. Южна Ломуватка розміщено підрозділ противника на бойових машинах піхоти; територія колишнього заводу хімічних реактивів у Куйбишевському районі Донецька використовується для здійснення обстрілу позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці в Facebook у вівторок.

Розвідка також повідомляє, що після нещодавніх подій в Авдіївці (Донецька обл.) спостерігається масове подання рапортів про звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ. При цьому російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів, зокрема за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях.

У військових частинах 2 АК ВС РФ у зв'язку з незадовільними умовами проходження військової служби продовжуються випадки дезертирства і самовільного залишення місць несення служби. Так, у розшуку перебувають 63 військовослужбовця зі складу 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ), які самовільно залишили розташування частини.