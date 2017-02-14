Переведеннядвох блоків Зміївської ТЕС на газову групу вугілля обійдеться в 240 млн грн – Насалик

Переведення 2-го і 5-го блоків Зміївської ТЕС (Харківська обл.) з антрациту на газову групу вугілля обійдеться державі в 240 млн грн, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Ми завершили ТЕО, виконуються всі роботи і буквально на цьому Кабінеті Міністрів буде затверджений фінплан. На сьогоднішній день я можу дати інсайдерську інформацію, що переведеня 2-го і 5-го блоку обійдеться нашій державі в 240 млн грн", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

І. Насалик зазначив, що ці блоки були вибрані тому, що на них не треба було технічно міняти самі турбіни, а потрібно змінювати загальну подачу, що набагато простіше зробити.