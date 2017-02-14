Події

12:20 14.02.2017

На засіданні ТКГ у Мінську в середу основними будуть питання безпеки та звільнення заручників

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України відбудеться в середу, 15 лютого, в Мінську, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Завтра в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Головними темами будуть питання безпеки та звільнення заручників", - сказала Д. Оліфер.

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