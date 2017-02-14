Ціна вугілля в українському енерготарифі в 1,7 рази нижче ціни вугілля в Роттердамі – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відкидає звинувачення у розрахунку тарифу на електроенергію в Україні на базі цін на вугілля в порту Роттердам, наголошуючи, що сьогодні ціна вугілля в тарифі нижчі в 1,73 рази, ніж ціна в Роттердамі.

"Я чую, що в тарифі зараз закладений "Роттердам+". Але це не так. Тому що на Роттердамі вугілля коштує близько 3 тис. грн за тонну), а в тарифі він обчислюється за 1,730 тис. грн (за тонну)", – пояснив він на засіданні уряду в Києві у вівторок.

"Тому 3 тис. грн – це фейк, який намагаються нав'язати українському суспільству", – наголосив В. Гройсман.

За його словами, сьогодні українські виробники не можуть купувати вугілля в Роттердамі, оскільки оно набагато дорожче за вугілля на українському ринку.

Як повідомлялося, НКРЕКП наприкінці квітня 2016 року розпочала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Новий порядок, зокрема, передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України" – "Роттердам+". Проте ця ціна визначається як середня за 12 місяців. В умовах різкого подорожчання вугілля з другої половини 2016 року це призвело до того, що така середня ціна значно нижче поточної ціни в Роттердамі.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.