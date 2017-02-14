Події

13:29 14.02.2017

Справа журналіста Сущенко є політичною, боротьба за його звільнення триває - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України мають намір і далі боротися за визволення українського журналіста Романа Сущенка, утримуваного в РФ і обвинуваченого там у шпигунстві.

"Абсолютно зрежисована політична справа. Але боротимемося і далі за визволення Р. Сущенка та інших заручників Кремля", - написала речник МЗС України Мар'яна Беца в мікроблозі в соцмережі Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, Московський міський суд у вівторок розглянув апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна на продовження арешту Р. Сущенку та залишив її без задоволення. Лефортовський суд Москви 25 січня залишив українського журналіста під вартою ще на три місяці - до 30 квітня.

Р. Сущенку пред'явлено звинувачення в шпигунстві (ст. 276 КК РФ), свою вину заперечує. За словами М. Фейгіна, його підзахисному ставиться кілька епізодів шпигунства.

Про затримання українського журналіста "при проведенні шпигунської акції" в Москві ФСБ повідомила 3 жовтня 2016 року.

Захист Р. Сущенко готує скаргу на його арешт до Європейського суду з прав людини.

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