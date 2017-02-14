"Енергоатом" у січні-2017 знизив виробництво електроенергії на 3,4%

Виробництво електроенергії всіма електростанціями державного підприємства НАЕК "Енергоатом" у січні 2017 року знизилося на 3,4% (на 278,3 млн кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 8 млрд 6,6 млн кВт-год.

За даними прес-служби НАЕК, планове завдання з виробництва електроенергії за цей період перевиконано на 2,1%.

Електростанції держпідприємства відпустили в ринок 7 млрд 569,8 млн кВт-год електроенергії проти 7 млрд 828,7 млн кВт-год у січні-2016.

Частка "Енергоатому" в загальній структурі відпущеної електроенергії в ДП "Енергоринок" становила 52,8%, в загальній структурі виробництва електроенергії в країні – 51,2%.

"Енергоатом" у січні 2017 року відпустив в оптовий ринок електроенергію (товарну продукцію) на суму 4 млрд 257,2 млн грн (з ПДВ), що на 7,5% більше, ніж у січні 2016 року (3,96 млрд грн).

Обсяг капітальних вкладень становив 134,8 млн грн проти 88,8 млн грн за січень-2016. Фінансування капвкладень становило 1,18 млрд грн проти 377,1 млн грн.

НАЕК минулого місяця перерахувала до бюджетів всіх рівнів 166,3 млн грн, розрахунки зі страхування становили 75,2 млн грн.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС НАЕК становив 77,6%, що на 2,7 в.п. менше, ніж у січні 2016-го. При цьому коефіцієнт готовності несення номінальної електричної навантаження становив 81,7%, що на 6,5 в.п. менше, ніж у січні-2016.

В роботі АЕС України у минулому місяці не було зафіксовано порушень, тоді як за аналогічний період минулого року їх було зафіксовано два.

За підсумками січня 2017 року загальна тривалість перебування енергоблоків АЕС у ремонтах становила 92,46 доби проти 63,21 доби у січні-2016.

Радіаційні параметри роботи атомних електростанцій за цей період не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні.

Як повідомлялося, "Енергоатом" в 2016 році знизив виробництво електроенергії на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-год) порівняно з 2015 роком – до 81 млрд 183,5 млн кВт-год, вироблення – на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-год), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

НАЕК також експлуатує Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт у турбінному режимі і побудовану на нижньому водосховищі ГАЕС, Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт, які разом з Южно-Українською АЕС становлять Южно-Український енергокомплекс.