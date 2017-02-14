Відмова кількох менеджерів від підготовки до Євробачення-2017 не завадить якісній організації та проведенню конкурсу

Керівництво ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) заявляє, що припинення роботи деяких топ-менеджерів і менеджерів компанії над підготовкою до конкурсу Євробачення-2017 не вплине на організацію та проведення цього заходу, Європейський мовний союз отримає оновлену версію штатного розпису у встановленому порядку.

Як йдеться у прес-релізі PR-служби телеканалу UA:Перший, на прес-брифінгу 13 лютого свою позицію щодо кадрових змін озвучили т.в.о. голови правління ПАТ НСТУ Ганна Бичок, заступник керівника ПАТ НСТУ Павло Грицак і директор з виробництва Євробачення-2017 Ола Мельзиг (Ola Melzig).

"Керівництво ПАТ НСТУ наголошує, що, незважаючи на те, що ця ситуація є позаштатної, вона жодним чином не вплине на виконання зобов'язань НСТУ з організації та проведення Євробачення-2017 в Україні", - наголосили виступаючі.

Г. Бичок висловила впевненість, що "Євробачення" в Україні відбудеться на високому рівні. "Команда готова працювати, незважаючи на заяву Вікторії Романової про те, що п'ять менеджерів - Олександр Харебін, Вікторія Романова, Олексій Карабан, Денис Блощинський і Ірина Асман - покидають проект Євробачення. Ми готові продовжувати роботу без жодних затримок", - запевнила вона.

За словами Г. Бичок, Вт. Романова повідомила про намір займатися іншими міжнародними проектами. "Тобто роботи, дійсно, багато. Але мені б дуже хотілося, щоб Вікторія Романова працювала на проекті Євробачення-2017", - зауважила в.о. голови правління.

У свою чергу П. Грицак подякував тій частині команди, яка працювала над підготовкою до конкурсу. "Нам шкода, що частина команди, яка відповідала за івентову і комерційну частини, написали цей лист до пресі про припинення своєї роботи над конкурсом. Хочу повідомити, що команда, яка займається продакшном і виробництвом телевізійних шоу, продовжує працювати і все йде за планом", - сказав він.

П. Грицак також поінформував, що у вівторок відбудеться нарада у Міжнародному виставковому центрі за участю всіх департаментів. "Що стосується івентової частини, у нас створена міжвідомча робоча група з КМДА. Після того як було зроблено заяву івент-команди, нам зателефонували представники КМДА і підтвердили, що продовжують працювати у звичайному режимі з нами як з мовником-організатором, і ми спільними зусиллями зробимо все. Більш того вже обрано і затверджено Європейським мовним союзом місце для розміщення Євроклубу. Тому ми рухаємося далі і впевнені, що у нас буде якісний пісенний конкурс", - висловив переконання він.

У прес-релізі зазначено, що представники Європейської мовної спілки (ЄМС) у своїй заяві зазначили, що вони не уповноважені коментувати кадрові зміни в ПАТ НСТУ, і висловили подяку за наполегливу працю та внесок цієї команди фахівців. Вони також нагадали ПАТ НСТУ, що, незважаючи на кадрові зміни, важлива ефективна підготовка до конкурсу, згідно з погодженими планами і в заздалегідь встановлені терміни, затверджені наглядовою радою, щоб забезпечити успішне проведення конкурсу в травні.

"ЄВС отримає оновлену пропозицію штатного розкладу від ПАТ НСТУ у встановленому порядку, оскільки кадрові зміни вимагають схвалення з боку ЄВС і наглядової ради", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомлялося, частина команди НСТУ, яка відповідала за підготовку та проведення конкурсу Євробачення-2017, заявила, що більше не може продовжувати свою роботу.

"З грудня місяця були готові запускати тендери за всіма ключовими напрямами... Я неодноразово говорив про те, що я піду з проекту, щойно мої принципи і цінності будуть порушені. Настав той час, на жаль, коли я не можу йти супроти своїх принципів і цінностей. Я по справжньому бажаю успіху "Євробаченню" в Україні, але не бачу можливості бути в проекті. Додаю скан листа нашої команди, яке підписали виконавчі продюсери і представники моїх 9 департаментів. У ньому ви знайдете нашу спільну позицію", - написав один із членів команди із підготовки до "Євробачення" Денис Блощинський на своїй сторінці у соцмережі Facebook 13 лютого.

Під заявою – підписи 21 людини.

Віце-прем'єр України, заступник голови організаційного комітету з підготовки до міжнародного конкурсу Євробачення-2017 В'ячеслав Кириленко запевнив, що підготовка триває в плановому режимі, персональні кадрові зміни не вплинуть на якість проведення цього заходу.