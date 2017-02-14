Кабмін затвердив порядок компенсації аграріям 15% сільгосптехніки за зростання її локалізації від 35% до 60% до 2020 р.

Аграрії, починаючи з 2017 року, отримуватимуть через банки часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки у розмірі 15% її вартості за умови, що рівень локалізації виробництва цієї техніки в Україні перевищує 35%, відповідні постанови затвердив Кабінет Міністрів у Києві у вівторок.

"Хочемо досягти, щоб рівень локалізації українських підприємств сільскогосподарської техніки до 2020 року досяг 60%", – повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, представляючи документи на засіданні.

Він уточнив, що прийняті рішення передбачають підвищення рівня локалізації в 2018 році до 45%, у 2019 році – до 55% та у 2020 році – до 60%.

Міністр нагадав, що ухвалене наприкінці минулого року законодавство виділяє в поточному році на таку часткову компенсацію 0,1% вартості валової продукції сільського господарства, що становитиме близько 550 млн грн.

За його словами, в наступному році ця сума збільшиться до 0,15% в 2018 році, або близько 900 млн грн, а в 2019 році досягне 0,2% і перевищить 1 млрд грн.

"Обсяг виробленої продукції (сільгоспмашинобудування) буде більше 4 млрд грн", – спрогнозував Т. Кутовий. Він додав, що зношеність техніки в агрогосподарствах наразі становить близько 85%, і її динаміка перевищує динаміку оновлення.