Яйця в Україні від початку 2017 р. подешевшали на 27%

Ціни на яйця в Україні від початку року подешевшали на 27% і станом на 10 лютого середня вартість десятка яєць становила 15,29 грн, повідомила Українська аграрна конфедерація (УАК), посилаючись на дані Держстату.

Згідно з повідомленням, середня вартість десятка яєць нині поступається цінам кінця січня на 18%, коли яйця коштували 18,64 грн за десяток.

"Рекордсменом же за ціновим спадом у перші десять днів лютого стала Харківська область - за зазначений період яйця в регіоні подешевшали на 28,9%. Найстійкішими ціни на продукт виявилися на Волині, просівши за декаду на 12,5%", - зазначили в аналітичному департаменті УАК.