Кабмін утретє оголосив конкурс на держсекретаря Мінагрополітики

Кабінет Міністрів України втретє оголосив конкурс на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з розпорядженням №95 від 9 лютого, документи від кандидатів приймають до 18:00 2 березня 2017 року.

Конкурсний відбір розпочнеться 14 березня 2017 року о 10:00 на вул. Прорізній, 15 (Київ).

Посадовий оклад для держсекретаря становить 13 тис. грн.

Кандидат на посаду повинен мати ступінь магістра, загальний стаж роботи не менше ніж сім років, досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" або "Б", або на посадах не нижче за керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше ніж три роки.

Кандидат також зобов'язаний вільно володіти державною мовою, мати знання у сфері законодавства, що, зокрема, регулює питання взаємодії державних органів, а також законодавства ЄС у сфері державного управління.

Кандидат повинен знати трудове законодавство, а також законодавство про держслужбу, регламент уряду, а також профільне законодавство.

Крім того, він зобов'язаний мати лідерські якості: встановлення цілей, пріоритетів і орієнтирів; стратегічне планування; вміння працювати з великим обсягом інформації. Він має бути здатним одночасно виконувати кілька завдань; провадити ділові переговори, досягати кінцевих результатів.

Кандидат повинен мати і певні особисті якості: принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів; системність; інноваційність та неупередженість; самоорганізація та саморозвиток; уміння працювати в стресових ситуаціях.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2017 року Комісія вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу рекомендувала Кабміну призначити держсекретарем Мінагрополітики Уляну Грачову.