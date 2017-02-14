НАЗК буде переформатовано, якщо не візьметься за голову

Міністр юстиції України Павло Петренко прогнозує переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) після закінчення другої хвилі е-декларування та запровадження персональної відповідальності за ефективність роботи Нацагентства.

"Не хотів цього озвучувати, але зараз скажу: за вісім місяців вони не зробили нічого, щоб цей меморандум (Мін’юсту та НАЗК про доступ до реєстрів - ІФ) був реалізований з їхнього боку. Ми надали доступ до реєстрів, але для цього необхідно, щоб прийшли їхні айтішники, взяли ключі доступу, зробили відповідні робочі місця у себе й почали працювати", - сказав міністр журналістам у Києві у вівторок.

Він зазначив, що його насторожує "системна безвідповідальність і непрофесіоналізм" у НАЗК.

У цьому контексті глава Мін’юсту висловив думку щодо необхідності реорганізації НАЗК після проведення другого етапу е-декларування.

"Після цього (другого етапу декларування - ІФ) ухвалюватимемо рішення... Можливо, необхідно буде змінити та переформатувати професійно та особистісно (Нацагентство - ІФ), але, ймовірно, змінювати саму структуру, щоб була конкретна людина, яка несла відповідальність за роботу, таку як система електронного декларування, перевірка декларацій, антикорупційна політика", - наголосив міністр.

П.Петренко додав, що раніше цей пласт роботи виконував Мін’юст і до виконання не було питань.

"Зараз ми за них порядок розробили (порядок повної перевірки е-декларацій - ІФ), вони мають почати проводити перевірки і мають взятися за голову... Ми будемо моніторити роботу НАЗК", - підсумував він.