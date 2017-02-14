Пірати, які захопили в полон українського моряка, висунули вимоги - МЗС

Пірати, які захопили в полон членів екіпажу судна BBC Caribbean у територіальних водах Нігерії, висунули свої вимоги, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Уповноважені провадити переговори встановили контакт із викрадачами членів екіпажу судна BBC Caribbean. Пірати оприлюднили свої вимоги і повідомили про задовільний стан членів екіпажу", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

В.Кирилич уточнив, що вимоги, висунені викрадачами, не є публічною інформацією.

"Група, яка провадить переговори, була сформована власником судна, і вона провадить переговори з групою викрадачів абсолютно конфіденційно в інтересах справи для звільнення заручників", - зазначив він.

Як повідомлялося, 8 лютого 2017 року посольство РФ у Нігерії повідомило про викрадення піратами семи російських моряків та одного українського: "В територіальних водах Нігерії стався піратський напад на судно BBC Caribbean. З борту судна BBC Caribbean, що зазнало піратського нападу, викрадено сімох громадян Росії та громадянина України".