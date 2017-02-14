Порошенко призначив Петрова начальником департаменту контррозвідки СБУ та змінив начальників управлінь СБУ в 5 областях

Президент України Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова та змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській і Запорізькій областях.

Відповідний указ президента України №35/2017 від 14 лютого 2017 року про призначення на посади керівників органів і підрозділів Служби безпеки України оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.

Згідно з документом, начальником управління СБУ в Херсонській області призначено Данила Доценка, начальником управління СБУ в Сумській області - Владислава Косинського, начальником управління СБУ в Миколаївській області - Олексія Ляха, начальником управління СБУ в Тернопільській області - Віталію Найду (його згідно з указом №34/2017 звільнено з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ), начальником управління СБУ в Запорізькій області - Олександра Хілька.

Крім того, президент також призначив Олександра Климчука начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та Віктора Кононенка - начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика, згідно з указом №34/2017).

Також указом №34/2017 президент України звільнив із посади начальника управління СБУ в Херсонській області Олега Зубкова, управління СБУ в Сумській області - Юрія Гончарова, управління СБУ в Миколаївській області - Олександра Калініна, управління СБУ в Тернопільській області - Олексія Ушанова, управління СБУ в Запорізькій області - Олександра Шмітька.