Події

19:04 14.02.2017

Порошенко призначив Петрова начальником департаменту контррозвідки СБУ та змінив начальників управлінь СБУ в 5 областях

Президент України Петро Порошенко призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова та змінив начальників управлінь СБУ в Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській і Запорізькій областях.

Відповідний указ президента України №35/2017 від 14 лютого 2017 року про призначення на посади керівників органів і підрозділів Служби безпеки України оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.

Згідно з документом, начальником управління СБУ в Херсонській області призначено Данила Доценка, начальником управління СБУ в Сумській області - Владислава Косинського, начальником управління СБУ в Миколаївській області - Олексія Ляха, начальником управління СБУ в Тернопільській області - Віталію Найду (його згідно з указом №34/2017 звільнено з посади начальника департаменту контррозвідки СБУ), начальником управління СБУ в Запорізькій області - Олександра Хілька.

Крім того, президент також призначив Олександра Климчука начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та Віктора Кононенка - начальником департаменту захисту національної державності СБУ (замість звільненого з цієї посади Анатолія Дублика, згідно з указом №34/2017).

Також указом №34/2017 президент України звільнив із посади начальника управління СБУ в Херсонській області Олега Зубкова, управління СБУ в Сумській області - Юрія Гончарова, управління СБУ в Миколаївській області - Олександра Калініна, управління СБУ в Тернопільській області - Олексія Ушанова, управління СБУ в Запорізькій області - Олександра Шмітька.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 26 разів обстріляли сили АТО у вівторок

НАБУ зробило відкритий реєстр переданих до суду справ - Гриценко

НАЗК буде переформатовано, якщо не візьметься за голову

Україна завершила 2016 р. із негативним сальдо зовнішньої торгівлі товарами $2,886 млрд

Центр Львова залишився без води через аварію

ОСТАННЄ

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2016 р. зменшилося в 11 разів - Держстат

Кабмін затвердив держоборонзамовлення на 3 роки - МЕРТ

НБУ в 2016 р. повернув понад 4 млрд грн за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків

Пірати, які захопили в полон українського моряка, висунули вимоги - МЗС

Посівна кампанія в Україні під загрозою зриву через припинення сертифікації насіння - УКАБ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в ужгороде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА