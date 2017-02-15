Трамп розраховує, що Росія сприятиме деескалації в Україні та поверне Крим

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп очікує від Москви активної участі в деескалації в Україні.

За словами Ш.Спайсера, Д.Трамп займає жорстку позицію стосовно Росії: "Він продовжує порушувати питання, пов'язане з Кримом, захоплення якого допустила попередня адміністрація".

"Президент Д.Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - заявив Ш.Спайсер.

Він нагадав, що раніше постпред США при ООН Ніккі Гейлі також заявила про жорстку позицію Вашингтона стосовно Криму.