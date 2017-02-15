Події

09:28 15.02.2017

В АП позитивно оцінили заяви Трампа про те, що Росія має повернути Крим Україні

В Адміністрації президента України позитивно оцінили заяву президента США Дональда Трампа стосовно того, що Росія має повернути Крим Україні.

"Добра заява спікера Білого дому. Росія повинна повернути Крим Україні", - написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп очікує від Москви активної участі в деескалації в Україні.

За словами Ш.Спайсера, Д.Трамп займає жорстку позицію стосовно Росії: "Він продовжує порушувати питання, пов'язане з Кримом, захоплення якого допустила попередня адміністрація".

"Президент Д.Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму", - заявив Ш.Спайсер.

Він нагадав, що раніше постпред США при ООН Ніккі Гейлі також заявила про жорстку позицію Вашингтона стосовно Криму.

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