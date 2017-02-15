Події

09:41 15.02.2017

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

З мінометів противник обстріляв Кам'янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски, Опитне і Новгородське. По Авдіївці вели вогонь БМП.

На маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалык, Лебединське, Гнутове та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника. По Новотроїцькому - снайпер.

На луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

"Втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.

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