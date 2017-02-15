Влада Києва закликає водіїв та пішоходів до обережності через ожеледицю на дорогах

У середу, 15 лютого, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура вдень близько 0 °С, а на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях і бути обачними", - закликали в прес-службі КМДА в середу вранці.