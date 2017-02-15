"Укргазвидобування" призупинило передачу "Карпатигаз" вироблених за СД вуглеводнів через несплату ним ренти
ПАТ "Укргазвидобування" призупинило передачу ТОВ "Карпатигаз" вуглеводнів, вироблених за договором про спільну діяльність (СД), через несплату ним рентних платежів, повідомила прес-служба держкомпанії у вівторок.
За її даними, Державна фіскальна служба повідомила, що "Карпатигаз", який є оператором СД, не задекларував видобутку вуглеводнів і не сплатив ренти за 2016 рік, поставивши під сумнів можливість подальшої реалізації спільно видобутої продукції.
В "УГВ" вважають свої дії правомочними з огляду на невиконання ТОВ своїх зобов'язань з оплати послуг та інших договірних зобов'язань, згідно зі ст. 538 Цивільного кодексу України.
"У відносинах із ТОВ "Карпатигаз" ПАТ "Укргазвидобування" діє виключно в правовому полі та захищає законні інтереси компанії та держави", - зазначають у прес-службі.
Раніше, наприкінці січня, прес-служба Misen (Швеція, власник контрольного пакета акцій "Карпатигаз") повідомила, що за договором про СД з "УГВ" у грудні 2016 року реалізовано лише 2 тис. тонн скрапленого газу та 0,9 тис. тонн газоконденсату, вироблених у попередні періоди.
При цьому ресурс грудня СД не змогло реалізувати, оскільки "Укргазвидобування" відмовилося його транспортувати. У Misen заявили, що СД не сплатило рентних платежів, оскільки вони є "непомірними".
Як повідомлялося, це вже не перший випадок наявності податкових боргів з боку операторів СД, учасником яких є держкомпанія. Влітку 2016 року ДФС описала майно "Укргазвидобування" майже на 1,8 млрд грн через несплату рентних платежів операторами СД. "Укргазвидобування" оспорило ці рішення в суді.
"Укргазвидобування" станом на літо 2016 р. мало вісім угод про СД. Їх укладено в 2002 році (одну), в 2004-му (п'ять), у 2007-му і в 2014 роках (по одній). Згідно зі звітністю держкомпанії, у неї укладені угоди про спільну діяльність із ТОВ "Карпатигаз", ТОВ "Діон", ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Техпроект", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатинадраінвест", ТОВ "Природні ресурси+" і ТОВ "Цефей".
Нині "УГВ" через суди намагається розірвати ці договори. Зокрема, "Укргазвидобування" 15 липня 2016 р. звернулося до Стокгольмського арбітражу з позовом щодо розірвання договору про спільну діяльність від 2002 р. із ТОВ "Карпатигаз" та Misen Enterprises AB, а також про стягнення збитків.