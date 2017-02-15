Порошенко відзначив важливу роль воїнів-афганців у розвитку Української держави

Президент України Петро Порошенко в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначив важливу роль воїнів-афганців у Революції гідності та в боротьбі з російським агресором на сході України.

Як повідомляє в середу прес-служба президента України, П.Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

У своєму зверненні з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав П.Порошенко зазначив, що українські воїни з честю виконали свій обов’язок, проявили вірність присязі, мужність та героїзм. Глава держави нагадав, що загалом через афганську війну пройшло близько 160 тис. українців, багато з яких загинули.

"Покоління, обпалене полум’ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції гідності, їх бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України", - сказав президент.

П.Порошенко подякував ветеранам за мужність у нинішній обороні рідної землі, за допомогу Збройним силам України та за досвід, який передають молодому поколінню українських воїнів.

У церемонії покладання квітів також взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету Міністрів, військові, представники громадських організацій.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний Гімн України.