Події

10:37 15.02.2017

Австралія зможе покрити до 30% потреб української енергетики в ядерному паливі

Посол України в Австралії Микола Кулінич вважає, що Австралія зможе покрити до 30% потреб України в ядерному паливі для використання у сфері енергетики, також австралійці зацікавлені в співпраці в аерокосмічній та авіаційній сферах.

"Кілька днів тому український уряд завершив і ухвалив угоду між Україною та Австралією у сфері ядерної енергетики. Тепер ми відкриваємо масштабні перспективи політико-економічного проекту постачання уранового палива на атомні електростанції України. Нам необхідно зараз лише завершити адміністративну угоду - це вже технічне питання. Австралія зможе покривати до 30% наших потреб енергетики в ядерному паливі", - сказав він під час скайп-включення в середу.

М.Кулінич зазначив, що в Австралії зацікавлені в співпраці в аерокосмічній та авіаційній сферах. За його словами, вже є конкретні домовленості з Австралійським антарктичним агентством, яке забезпечує логістику в Антарктиду.

"Зацікавилися продукцією "Антонов" для різних сфер, лінійкою транспортної авіації. Сюди приїде делегація, яка обговорюватиме можливість використання не лише транспортної авіації, а й транспортних засобів на гусеничному ходу тощо", - розповів посол.

Як повідомлялося, 8 лютого 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Австралії про співробітництво у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях.

ВАЖЛИВЕ

Рішення про закриття Липецької кондфабрики ухвалював менеджмент, а не траст - керівник Roshen

Ціни на газ для населення з квітня можуть зрости на 40%

Влада Києва закликає водіїв та пішоходів до обережності через ожеледицю на дорогах

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Трамп розраховує, що Росія сприятиме деескалації в Україні та поверне Крим

ОСТАННЄ

Активісти відмовилися від пропозиції Roshen доопрацювати зовнішній вигляд "Театру на Подолі"

На трансформаторній підстанції "Київенерго" сталася пожежа

Порошенко відзначив важливу роль воїнів-афганців у розвитку Української держави

"Укргазвидобування" призупинило передачу "Карпатигаз" вироблених за СД вуглеводнів через несплату ним ренти

Автоколона МКЧХ доставила жителям ОРДО майже 240 т продуктів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА