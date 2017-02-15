Австралія зможе покрити до 30% потреб української енергетики в ядерному паливі

Посол України в Австралії Микола Кулінич вважає, що Австралія зможе покрити до 30% потреб України в ядерному паливі для використання у сфері енергетики, також австралійці зацікавлені в співпраці в аерокосмічній та авіаційній сферах.

"Кілька днів тому український уряд завершив і ухвалив угоду між Україною та Австралією у сфері ядерної енергетики. Тепер ми відкриваємо масштабні перспективи політико-економічного проекту постачання уранового палива на атомні електростанції України. Нам необхідно зараз лише завершити адміністративну угоду - це вже технічне питання. Австралія зможе покривати до 30% наших потреб енергетики в ядерному паливі", - сказав він під час скайп-включення в середу.

М.Кулінич зазначив, що в Австралії зацікавлені в співпраці в аерокосмічній та авіаційній сферах. За його словами, вже є конкретні домовленості з Австралійським антарктичним агентством, яке забезпечує логістику в Антарктиду.

"Зацікавилися продукцією "Антонов" для різних сфер, лінійкою транспортної авіації. Сюди приїде делегація, яка обговорюватиме можливість використання не лише транспортної авіації, а й транспортних засобів на гусеничному ходу тощо", - розповів посол.

Як повідомлялося, 8 лютого 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Австралії про співробітництво у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях.