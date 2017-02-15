На трансформаторній підстанції "Київенерго" сталася пожежа

На території трансформаторної підстанції Бортничі компанії "Київенерго" ввечері у вівторок стався викид мастила з подальшим горінням в одному з трансформаторів потужністю 110 кВт.

Як повідомляє в середу прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 14 лютого о 21:20 надійшло повідомлення про те, що на вул. Колекторній, 1-А, сталося займання трансформаторної підстанції.

За інформацією ДСНС, на території трансформаторної підстанції Бортничі, на якій розташовані чотири трансформатори, стався викид мастила з подальшим горінням в одному з трансформаторів потужністю 110 кВт

"Оскільки підстанція перебувала під високою напругою, рятувальники чекали від "Київенерго" допуску до гасіння пожежі. Допуск до гасіння від бригади "Київенерго" отримали о 23:05", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Пожежники локалізували займання о 23:34 і ліквідували пожежу о 23:45.

Унаслідок пожежі пошкоджене обладнання вводу (ізолятор, шина). Жертв і постраждалих немає.

На місці події працювали п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 21 людина особового складу Київського гарнізону.