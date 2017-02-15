Активісти відмовилися від пропозиції Roshen доопрацювати зовнішній вигляд "Театру на Подолі"
Громадські активісти відмовилися від пропозиції корпорації Roshen провести за меценатські кошти конкурс на доопрацювання зовнішнього вигляду "Театру на Подолі" на Андріївському узвозі, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент Roshen В'ячеслав Москалевський.
"У нас була зустріч тут минулого місяця, в п'ятницю 13 (січня - ІФ). Я запросив до себе представників громадської організації Андріївського узвозу і запропонував провести за меценатські кошти архітектурний конкурс на зміну зовнішнього вигляду театру. Запропонував, щоб критерії конкурсу та склад комісії ми визначили спільно. Але без зміни висоти, оскільки тоді б театр залишився без сцени. Вони сказали: "Ні, нас це не влаштовує. Ми продовжуємо боротися. Необхідно знести десять метрів висоти будівлі", - сказав він.
За його словами, замовником будівництва театру є Київська міськдержадміністрація, Roshen - лише меценатом, який виділяє на нього кошти.
Серед інших поточних соціальних проектів корпорації: модернізація зоопарку в Черкасах, відкриття якого заплановано на квітень цього року. Також у компанії є довгострокова програма благодійної допомоги Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.
"Минулого року в їх поліклініці ми зробили капітальну реконструкцію всіх систем, встановили нові ліфти. У хірургії на (вулиці - ІФ) Чорновола з нуля зробили централізовану систему подачі стиснутого повітря, встановили сучасне обладнання, ліфти. Цього місяця привезуть ще новий рентген-апарат. Усе це обійшлося нам у понад 50 млн грн", - сказав В.Москалевський.
У 2017 році Roshen планує виділити 25 млн грн на відновлення центрального стерилізаційного відділення в "Охматдит".
Окрім "Охматдиту", корпорація допомагає Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України.
"З осені минулого року ми почали допомагати Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Завдяки нам відновила роботу рентген-операційна, яка не працювала півроку", - сказав президент корпорації.
У 2016 р. компанія виділила 10 млн грн на надання допомоги в лікуванні та реабілітації в Німеччині, Австрії, Словаччині та Греції постраждалим в АТО, а також матеріальної допомоги жителям Донбасу.
Як повідомлялося, 29 листопада 2016 р. в Києві на Андріївському узвозі відкрили фасад реконструйованої будівлі-недобуду Київського академічного драматичного театру на Подолі, який викликав неоднозначну реакцію громади.
Після цього головний архітектор Києва - директор департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свистунов заявив, що вигляд фасаду "Театру на Подолі" може бути відкориговано з урахуванням думки експертів та громадськості до його відкриття навесні 2017 року.
Корпорація Roshen, один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, об’єднує Київську, Маріупольську (нині перебуває на стадії ліквідації), Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", а також Липецьку фабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).
У січні 2016 року було підписано договір, за яким Петро Порошенко передав свою 85-відсоткову частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель траста має також 4-річне доручення на переговори щодо продажу активів. Президенту корпорації ROSHEN В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", а ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.
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