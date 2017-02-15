Ціни на газ для населення з квітня можуть зрости на 40%

Ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у разі, якщо не буде продовжено покладених на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань із продажу газу для населення на пільгових умовах, повідомив головний комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко.

"Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні зобов'язання, то, виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%", - написав він у статті для сайта "Новое время".

Ю.Вітренко нагадав, що з 1 квітня 2017 року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду (МВФ) лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення, і для продовження спецзобов'язань бажано отримати їх схвалення.

"Якщо держрегулювання продовжать, з чим ще повинен погодитися МВФ, оскільки в меморандумі уряд обіцяв фонду, що спеціальні обов'язки вводилися тільки до 1 квітня, то тоді підвищення цін, можливо, вдасться відкласти до жовтня", - додав він.

Водночас топ-менеджер НАК зазначив, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російського "Газпрому" і держхолдинг почне імпортувати газ за ціною "хаб мінус", слід очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.

"Якщо до 1 жовтня не буде позитивного рішення в арбітражі, якщо використовувати поточні форвардні ціни на газ із постачанням взимку 2016/17 року, а інші параметри залишити незмінними, то можна очікувати, що підвищення оптових цін на газ для потреб населення становитиме щонайменше 47%", - написав Ю.Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів навесні 2016 року продовжив дію постанови №758 про спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" з продажу газу для населення та теплокомуненерго (ТКЕ) на пільгових умовах.