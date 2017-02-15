Roshen планує завершити будівництво бісквітного цеху поблизу Борисполя до кінця 2017 року

Спорудження бісквітного цеху кондитерської корпорації Roshen поблизу Борисполя (Київська обл.) може бути завершено до кінця 2017 року, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент Roshen В'ячеслав Москалевський.

"Будівництво, я думаю, закінчиться наприкінці цього року. Потім ми запустимо одну пробну лінію", - сказав він.

Вартість будівництва бісквітного виробництва в Київській області оцінюється в 1,5 млрд грн.

"Цех будується за іншим принципом, ніж будувалася фабрика в Києві. Він буде одноповерховим, а Київська фабрика - це багатоповерхова конструкція. Зараз у світі ніхто печиво не пече на трьох поверхах", - пояснив керівник компанії.

Київська кондфабрика вироблятиме лише торти. На думку В.Москалевського, з часом її будівля може перетворитися, наприклад, у музей або офіс.

Загалом за 2016 рік Roshen зберіг обсяги продажу в Україні на рівні 2015-го - 220 тис. тонн продукції.

"Ми продаємо 65% своєї продукції в Україні, 35% йде на експорт. Частка продажу в ЄС становить 5% загального обсягу. До РФ не експортуємо нічого з 2013 року... До 2013-го частка експорту до Росії від загального експорту становила 58%", - зазначив керівник Roshen.

Нині компанія надалі шукає нові ринки збуту своєї продукції після закриття ринку РФ.

"Наші постачання до країн СНД скоротилися, але досягненням цього року стало те, що ми це падіння компенсували зростанням в ЄС, країнах Близького Сходу, плюс трохи наростили продажі в Україні. І в результаті ми вийшли в нуль", - повідомив В.Москалевський.

Він уточнив, що доставка українських кондитерських виробів до країн СНД та Середньої Азії в обхід Росії позначилася на їхній вартості. Також на вартості товарів позначаються високі тарифи компанії "Укрферрі" на поромні перевезення.

Корпорація Roshen, один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, об’єднує Київську, Маріупольську (нині перебуває на стадії ліквідації), Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод "Рошен", а також Липецьку фабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

У січні 2016 року було підписано договір, за яким Петро Порошенко передав свою 85-відсоткову частку в корпорації в незалежний сліпий траст (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель траста має також 4-річне доручення на переговори щодо продажу активів. Президенту корпорації ROSHEN В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", а ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

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