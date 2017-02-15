Події

12:23 15.02.2017

Антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця року - Ситник

Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник переконаний, що антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця нинішнього року.

"Антикорупційний суд можна створити реально до кінця 2017 року", - заявив А.Ситник на відкритих громадських слуханнях та обговоренні письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності агентства в парламентському комітеті з питань запобігання та протидії корупції в Києві в середу.

За словами А.Ситника, 50 суддів першої інстанції для роботи в антикорупційному суді можна відібрати вже до кінця року, і "єдине, що для цього потрібно, – законодавство".

У свою чергу голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") нагадав, що законопроект про антикорупційні суди зареєстрований у Верховній Раді і найближчим часом буде розглянутий на засіданні комітету.

ВАЖЛИВЕ

Луценко вимагає перевірити всіх прокурорів країни на наркотики

Рішення про закриття Липецької кондфабрики ухвалював менеджмент, а не траст - керівник Roshen

Ціни на газ для населення з квітня можуть зрости на 40%

Влада Києва закликає водіїв та пішоходів до обережності через ожеледицю на дорогах

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

ОСТАННЄ

Луценко має намір направити подання до ВР про зняття недоторканності з трьох нардепів, якщо вони не погасять заборгованості за податками

Луценко вимагає до кінця березня притягнути до відповідальності правоохоронців, причетних до перекваліфікації грабежів і розбоїв

«Медіа Група Україна» створює єдиний інформаційний мультиплатформовий бренд «Сьогодні»

Ситник сподівається укомплектувати детективами основний підрозділ НАБУ після проведення конкурсу

Активи Нацбанку України в 2016 р. зросли на 10,8%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА