Антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця року - Ситник

Керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник переконаний, що антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця нинішнього року.

"Антикорупційний суд можна створити реально до кінця 2017 року", - заявив А.Ситник на відкритих громадських слуханнях та обговоренні письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності агентства в парламентському комітеті з питань запобігання та протидії корупції в Києві в середу.

За словами А.Ситника, 50 суддів першої інстанції для роботи в антикорупційному суді можна відібрати вже до кінця року, і "єдине, що для цього потрібно, – законодавство".

У свою чергу голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") нагадав, що законопроект про антикорупційні суди зареєстрований у Верховній Раді і найближчим часом буде розглянутий на засіданні комітету.