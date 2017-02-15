Луценко вимагає перевірити всіх прокурорів країни на наркотики

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вимагає здійснити перевірку всіх прокурорів країни на наркозалежність з огляду на викриття працівника прокуратури Запорізької області у вживанні наркотиків.

"Кричущий факт - викриття працівника місцевої прокуратури Запорізької області, який не лише сам вживав наркотики, причому на аркушах із кримінальних проваджень, а й схиляв інших до їх вживання, зокрема працівників прокуратури", - сказав він під час наради щодо стану виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у Києві в середу.

За його словами, зазначена особа нині перебуває під вартою.

"Вимагаю від запорізького прокурора особистого контролю за цим судом. Це нечувана ганьба для прокуратури. Крім того, прошу всі обласні прокуратури провести перевірку на наркозалежність усіх підлеглих", - заявив генпрокурор.

Він попросив усі обласні прокуратури провести відповідну перевірку всіх підрозділів на наркозалежність.

"Відповідні методики існують. Розумію, що це не передбачено нашим бюджетом, однак необхідно, щоб добровільно, добровільно-примусово всі працівники прокуратури здали кров, волосся, нігті, - будь-який метод прийнятний, але всі пройшли на наркозалежність", - сказав генпрокурор.

Ю.Луценко зазначив, що свого часу застав "подібну заразу" в міліцейських вищих навчальних закладах, а зараз вона дісталася до прокуратури. "Тому, будь ласка, всі: від місцевої, регіональної, а потім і до Генеральної прокуратори перевірити на причетність до цієї зарази", - сказав він.

Генпрокурор також відзначив зниження розкриття злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків. Він зауважив, що досі підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН) не мають ліцензій на роботу.

"Ми розуміємо, що кожен п'ятий злочин в Україні скоюють у стані наркотичного сп'яніння. Якщо не викривати збувальників і наркозалежних, то не буде боротьби з квартирними крадіжками, грабежами і розбоями. Питання - де реакція прокурорів на такі випадки стосовно своїх БНОНів. Процесуальні керівники - вносьте подання до наступної середи - подання БНОНам, у яких немає ліцензії", - наголосив Ю.Луценко.