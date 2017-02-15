Активи Нацбанку України в 2016 р. зросли на 10,8%

Активи Національного банку України (НБУ) в 2016 році зросли на 10,8%, або на 91,34 млрд грн, - до 940,6 млрд грн.

Такі попередні дані балансу на 1 січня 2017 року без урахування результатів зовнішнього аудиту оприлюднив центробанк у середу.

"Основним чинником зростання активів НБУ було збільшення міжнародних резервів України на $2,2 млрд, або на 17%, - до $15,5 млрд. Це є відображенням політики НБУ щодо нарощування резервів для підтримки макрофінансової стабільності", - наведено в прес-релізі коментар директора департаменту фінансового контролінгу НБУ Олега Стринжі.

Водночас активи в гривні у балансі центрального банку за минулий рік знизилися на 38,4 млрд грн, або на 8%, - до 439 млрд грн. Нацбанк пояснює це виваженою монетарною політикою для досягнення цільового рівня інфляції.

За словами О.Стринжі, обсяг цінних паперів у портфелі НБУ за 2016 р. скоротився на 10,1 млрд грн завдяки відсутності домінування фіскальної політики над монетарною. Крім того, значно зменшився обсяг заборгованості банків перед центробанком: позичальники повернули йому кредити рефінансування на 31,7 млрд грн.

Нацбанк зазначає, що обсяг його зобов'язань за минулий рік зріс незначно - на 19,6 млрд грн, до 746 млрд грн, зокрема обсяг емітованих ним депозитних сертифікатів скоротився на 21,7 млрд грн - до 68,2 млрд грн на кінець року.

"Обсяг ліквідності банків, вкладеної в депозитні сертифікати НБУ, свідчить, що банки мають надлишкові ресурси, які можуть спрямувати на кредитування економіки, оскільки дохідність депозитних сертифікатів є меншою від вартості кредитів", - констатує центробанк.

Крім того, Нацбанк зазначає, що відновлення кредитування, зокрема сегмента малого та середнього бізнесу, є однією з цілей банківської системи на 2017 рік і наступні роки. На думку регулятора, цьому сприятиме і докапіталізована банківська система, і подальше очікуване зниження інфляції та ставки рефінансування НБУ.

"При цьому важливо підкреслити, що депутати Верховної Ради мають зробити свій внесок у справу відновлення кредитування і прийняти законопроект №6027 про відновлення довіри між кредиторами та позичальниками, який суттєво знизить кредитні ризики банків при видачі нових кредитів, а отже і доступність кредитів і процентні ставки за ними", - наголосив О.Стринжа.

Зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом за 2016 р. зросли на 38,1%, або на 67,15 млрд грн, - до 243,3 млрд грн, обсяг банкнот і монет в обігу збільшився на 10,6%, або на 32,82 млрд грн, - до 341,06 млрд грн.

Власний капітал Нацбанку за рік збільшився на 71,7 млрд грн - до 194,6 млрд грн переважно за рахунок прибутку.

Як уточнює центробанк, його звітність за 2016 рік пройде аудиторську перевірку та затвердження правлінням і Радою НБУ. Після цього до 30 квітня 2017 року буде визначено розподіл прибутку до резервів центробанку та державного бюджету України.