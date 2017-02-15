Ситник сподівається укомплектувати детективами основний підрозділ НАБУ після проведення конкурсу

Після проведення конкурсу в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) залишиться 38 вакансій детективів, але основний підрозділ буде укомплектовано, зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

"У нас завершився конкурс на детективів. Ми плануємо, що після цього конкурсу у нас залишиться 38 вакансій детективів. Основний підрозділ НАБУ буде укомплектовано", - сказав він під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції в середу.

"Решта служб на 90-95% і на 100% укомплектовані. Я маю на увазі оперативно-технічне управління, управління спеціальних операцій, внутрішньої безпеки, управління аналітики, яке зараз є дуже актуальним у зв'язку з перевіркою електронних декларацій", - додав А.Ситник.

При цьому він зазначив, що на сьогодні в НАБУ працюють 150 детективів.