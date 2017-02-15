Події

12:48 15.02.2017

Ситник сподівається укомплектувати детективами основний підрозділ НАБУ після проведення конкурсу

Після проведення конкурсу в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) залишиться 38 вакансій детективів, але основний підрозділ буде укомплектовано, зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

"У нас завершився конкурс на детективів. Ми плануємо, що після цього конкурсу у нас залишиться 38 вакансій детективів. Основний підрозділ НАБУ буде укомплектовано", - сказав він під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції в середу.

"Решта служб на 90-95% і на 100% укомплектовані. Я маю на увазі оперативно-технічне управління, управління спеціальних операцій, внутрішньої безпеки, управління аналітики, яке зараз є дуже актуальним у зв'язку з перевіркою електронних декларацій", - додав А.Ситник.

При цьому він зазначив, що на сьогодні в НАБУ працюють 150 детективів.

ВАЖЛИВЕ

Луценко вимагає перевірити всіх прокурорів країни на наркотики

Рішення про закриття Липецької кондфабрики ухвалював менеджмент, а не траст - керівник Roshen

Ціни на газ для населення з квітня можуть зрости на 40%

Влада Києва закликає водіїв та пішоходів до обережності через ожеледицю на дорогах

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

ОСТАННЄ

Луценко має намір направити подання до ВР про зняття недоторканності з трьох нардепів, якщо вони не погасять заборгованості за податками

Луценко вимагає до кінця березня притягнути до відповідальності правоохоронців, причетних до перекваліфікації грабежів і розбоїв

«Медіа Група Україна» створює єдиний інформаційний мультиплатформовий бренд «Сьогодні»

Активи Нацбанку України в 2016 р. зросли на 10,8%

Антикорупційний суд в Україні можна створити до кінця року - Ситник

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда квартир в Симферополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА