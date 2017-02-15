Луценко вимагає до кінця березня притягнути до відповідальності правоохоронців, причетних до перекваліфікації грабежів і розбоїв

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вимагає притягнення до відповідальності поліцейських і процесуальних керівників із числа прокурорів за перекваліфікацію та закриття злочинів щодо грабежів і розбоїв.

Під час наради щодо стану виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у Києві в середу Ю.Луценко розповів, що кожен десятий факт грабежу і розбою перекваліфіковують на менш тяжкі злочини, загалом же таких злочинів вчинено понад 3 тис.

"Половину з цих змінених грабежів і розбоїв потім закривають за реабілітуючими обставинами. Тобто грабіж і розбій закривають як легкі злочини", - заявив генпрокурор.

У цьому контексті він зажадав до кінця березня притягнення до відповідальності поліцейських, які перекваліфіковують та закривають подібного роду злочини, а також прокурорів - процесуальних керівників цих кримінальних проваджень.

"До кінця березня вимагаю від вас актів реагування щодо дисциплінарної відповідальності як працівників поліції, так і всіх процесуальних керівників!", - сказав Ю.Луценко, звертаючись до підлеглих, які відповідають за цей напрям.

Він наголосив, що ці випадки обчислюються сотнями. "Щодо кожного випадку аналіз, дисциплінарне стягнення, як мінімум сувора догана, а у разі повторного - звільнення з прокуратури. Що стосується працівників поліції, то я пішов би на більш серйозні притягнення (до відповідальності - ІФ)", - додав генпрокурор.

Генпрокурор також особливо наголосив на неприпустимості "перекваліфікації" статей обвинувачення в такій сфері, як торгівля людьми, де, за його словами, кількість переданих до суду за рік справ менша за кількість працівників відповідного департаменту ГПУ.