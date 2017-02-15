Події

13:39 15.02.2017

Луценко має намір направити подання до ВР про зняття недоторканності з трьох нардепів, якщо вони не погасять заборгованості за податками

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованості зі сплати податків у сумі від 40 до 60 млн грн.

"Нарешті ми отримали від ДФС (Державна фіскальна служба - ІФ) планову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих, і трьом народним депутатам встановлена несплата податків відповідно до 60, 50 і 40 млн грн. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом до Верховної Ради", - сказав Ю Луценко під час наради щодо стану виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у Києві в середу.

Водночас генпрокурор зазначив, що у депутатів є два варіанти: ВР надає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, який передбачає до трьох років позбавлення волі, "або ці народні депутати сплачують відповідно до 60, 50 і 40 млн грн, чим вичерпується 212 стаття" Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).

"Після публікацій електронних декларацій суспільство ненавидить владу вже зі знанням справи", - наголосив він.

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