Луценко має намір направити подання до ВР про зняття недоторканності з трьох нардепів, якщо вони не погасять заборгованості за податками

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованості зі сплати податків у сумі від 40 до 60 млн грн.

"Нарешті ми отримали від ДФС (Державна фіскальна служба - ІФ) планову перевірку трьох народних депутатів із 17 поданих, і трьом народним депутатам встановлена несплата податків відповідно до 60, 50 і 40 млн грн. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом до Верховної Ради", - сказав Ю Луценко під час наради щодо стану виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у Києві в середу.

Водночас генпрокурор зазначив, що у депутатів є два варіанти: ВР надає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, який передбачає до трьох років позбавлення волі, "або ці народні депутати сплачують відповідно до 60, 50 і 40 млн грн, чим вичерпується 212 стаття" Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).

"Після публікацій електронних декларацій суспільство ненавидить владу вже зі знанням справи", - наголосив він.