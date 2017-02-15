Луценко вимагає від прокурорів роботи з місцевою владою для встановлення відеокамер у містах

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає своїх підлеглих працювати з органами місцевого самоврядування з питання встановлення камер відеоспостереження, які згодом допомагають розкривати злочини.

Під час наради щодо стану виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у Києві в середу Ю.Луценко зазначив, що кошти у місцевої влади на встановлення камер відеоспостереження є.

"Шановні прокурори областей, прокурори великих міст, вимагаю від вас профілактичної роботи з керівництвом місцевого самоврядування, щоб вони нарешті згадали про необхідність цих відеокамер... працюйте, будь ласка, з мерами", - закликав генпрокурор.

За його словами, в деяких великих містах Київської області не встановлено жодної камери відеоспостереження. "Працюйте з мерами, громадами: пояснюйте, що, окрім необхідності посилення роботи поліції, є ще необхідність у сприянні органів місцевого самоврядування, які також відповідають за безпеку своїх жителів. Працюйте з цим", - сказав Ю.Луценко.

Загалом, зазначив генпрокурор, криміногенна ситуація в Україні погіршується, і причинами цього стала війна, безробіття і дезорганізація правоохоронних органів. За його словами, минулого року зареєстровано понад 1 млн кримінальних проваджень.

Ю.Луценко також зазначив, що зросли майнові злочини. "Це сигнал для керівництва правоохоронних органів збільшувати оперативний склад, склад слідчих і призначати найдосвідченіших працівників", - наголосив він.