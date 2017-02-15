Події

14:00 15.02.2017

САП надалі розслідує справу Охендовського, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) надалі розслідує справу, в якій фігурує голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, заявляє керівник САП Назар Холодницький.

"Станом на сьогодні слідство триває", - повідомив Н.Холодницький під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції в середу.

Він зазначив, що терміни розслідування цієї справи продовжено. "На жаль, і це було прогнозовано, було важко в суді довести обґрунтування необхідності відсторонення (М.Охендовського від обйманої посади - ІФ) і вибір тих чи тих запобіжних заходів... Але маємо те, що маємо", - зазначив Н.Холодницький.

Як повідомлялося, Апеляційний суд м. Києва залишив без змін рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, яким відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення М.Охендовського від посад члена та голови Центральної виборчої комісії.

ВАЖЛИВЕ

Луценко вимагає перевірити всіх прокурорів країни на наркотики

Рішення про закриття Липецької кондфабрики ухвалював менеджмент, а не траст - керівник Roshen

Ціни на газ для населення з квітня можуть зрости на 40%

Влада Києва закликає водіїв та пішоходів до обережності через ожеледицю на дорогах

Бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

ОСТАННЄ

Український ринок електронної комерції у найближчому майбутньому зростатиме на 30-40% щорічно

САП готова розслідувати факти зловживань під час підготовки до "Євробачення-2017", якщо такі є

Луценко доручив перевірити НКРЕКП щодо контролю ними тарифів

Децентралізація "Укравтодору" має розпочатися вже цього року

Тиск держорганів на імпортерів скрапленого газу призведе до монополізації ринку та підвищення цін - профільні асоціації

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА