САП надалі розслідує справу Охендовського, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) надалі розслідує справу, в якій фігурує голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, заявляє керівник САП Назар Холодницький.

"Станом на сьогодні слідство триває", - повідомив Н.Холодницький під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції в середу.

Він зазначив, що терміни розслідування цієї справи продовжено. "На жаль, і це було прогнозовано, було важко в суді довести обґрунтування необхідності відсторонення (М.Охендовського від обйманої посади - ІФ) і вибір тих чи тих запобіжних заходів... Але маємо те, що маємо", - зазначив Н.Холодницький.

Як повідомлялося, Апеляційний суд м. Києва залишив без змін рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, яким відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення М.Охендовського від посад члена та голови Центральної виборчої комісії.