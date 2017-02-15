Гройсман заперечує можливість підвищення цін на газ для населення з 1 квітня

Гройсман заперечує можливість підвищення цін на газ для населення з 1 квітня

Київ. 15 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Ціни на природний газ для населення України найближчим часом підвищуватися не будуть, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я не допущу ніякого підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, мають або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", - наводить слова прем'єра прес-служба уряду в середу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів навесні 2016 року продовжив на рік - до 1 квітня 2017 року - дію постанови №758 про спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" із продажу газу для населення та теплокомуненерго (ТКЕ) на пільгових умовах.

Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко 14 лютого заявив, що ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у разі, якщо дію цих спецзобов'язань не буде продовжено.

"Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні зобов'язання, то, виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%", - написав він у статті для сайта "Новое время".

Ю.Вітренко нагадав, що з 1 квітня 2017 року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду (МВФ) лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення, і для продовження спецзобов'язань бажано отримати їх схвалення.

Водночас топ-менеджер НАК зазначив, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російського "Газпрому" і держхолдинг почне імпортувати газ за ціною "хаб мінус", слід очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.